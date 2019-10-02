  • Командиру SSJ100 предъявили обвинения по делу о катастрофе в Шереметьево — «Аэрофлот»

    02 октября 2019, 16:55

    Дамир Матюхин

    Следствие предъявило обвинение командиру SSJ100 Денису Евдокимову по делу о катастрофе в Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота», передает ТАСС.
    Командиру SSJ100 предъявили обвинения по делу о катастрофе в Шереметьево — «Аэрофлот»

    «Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. „Аэрофлот“ оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование», — подчеркнули в авиакомпании.

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    Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла в аэропорту Шереметьево 5 мая. Лайнер загорелся во время аварийной посадки. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту в тот момент находились 78 человек.

    В середине июня Межгосударственный авиационный комитет выпустил предварительный отчет по расследованию катастрофы.

    Точные причины случившегося там указаны не были, но говорилось о том, что в переднюю часть фюзеляжа, датчик температуры и сигнализатор обледенения попала молния.

    Это привело к отказу работы автопилота и отключению связи с диспетчером. Посадку капитан лайнера проводил в ручном режиме.

    По факту смертельной авиакатастрофы Следственный комитет завел уголовное дело. Расследованием обстоятельств происшествия также занимались правительственная комиссия и Межгосударственный авиационный комитет (МАК).