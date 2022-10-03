Пилота осудят за жесткую посадку вертолета в лесу Красноярского края | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 07:05 Поделиться Telegram

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Viber Пилота осудят за жесткую посадку вертолета в лесу Красноярского края Командир вертолета Ми–8 в Красноярском крае предстанет перед судом за жесткую посадку Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

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Следователи передали в суд уголовное дело против командира вертолета Ми-8АМТ, который 11 ноября 2021 года совершил жесткую посадку в лесу на территории Красноярского края. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Вертолет летел по маршруту Валек — Игарка (Городская) — Светлогорск (Плотина) — Валек. При посадке в Светлогорске 33-летний пилот допустил несколько ошибок, и в 11:45 в лесном массиве в 800 метрах от посадочной площадки Ми-8АМТ столкнулся с землей.

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Никто из трех членов экипажа не пострадал, однако эксплуатант, компания «Норильск Авиа», понес ущерб на сумму более 36 миллионов рублей.

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Следователи выяснили, что в условиях попутного ветра командир допустил попадание вертолета в вихревое кольцо и допустил ошибки в технике пилотирования. Он поздно снизил скорость полета во время захода на посадку и невовремя увеличил мощность двигателей.

Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба.

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