Происшествия 11 апреля 2024, 18:47 Командира «Полярных авиалиний» уволили после приземления на замерзшую реку Посадившего самолет на замерзшую Колыму командира «Полярных авиалиний» уволили

Читать 360tv в

Командира Ан-24, приземлившегося вместо ВПП на замерзшую реку в Якутии, уволили по итогам проверки. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 28 декабря 2023 года самолет Ан-24 «Полярных авиалиний» с 30 пассажирами на борту отклонился от курса и вместо взлетно-посадочной полосы приземлился на песчаную косу Колымы. В ходе проверки прокуроры установили вину пилота.

Реклама

Прокуратура вынесла представление руководителю компании-перевозчика. С другими пилотами провели дополнительные занятия, чтобы исключить ошибки.

Ранее Росавиация потребовала уволить двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний» после того, как один из самолетов компании приземлился прямо в поле.