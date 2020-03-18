Командира полиции заподозрили в крупных взятках

Следователи предполагают, что командир подразделения ОМВД по Тосненскому району брал взятки в крупном размере в период с апреля 2018 года по март текущего. Подозреваемый получал деньги лично или через посредника. Общая сумма незаконный средств составила 695 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали места работы и жительства задержанного. Сейчас решают вопрос о его заключении.