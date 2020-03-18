18 марта 2020, 13:08
Командира полиции заподозрили в крупных взятках
Командира полиции города Тосно Ленинградской области подозревают в неоднократном получении крупных взяток. Его задержали сотрудники СУ и ФСБ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Следователи предполагают, что командир подразделения ОМВД по Тосненскому району брал взятки в крупном размере в период с апреля 2018 года по март текущего. Подозреваемый получал деньги лично или через посредника. Общая сумма незаконный средств составила 695 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов обыскали места работы и жительства задержанного. Сейчас решают вопрос о его заключении.