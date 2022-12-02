Происшествия 02 декабря 2022, 15:28 Командир войск Ленинградского военного округа Бобрышев скончался в 77 лет

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Генерал армии Валентин Бобрышев умер в возрасте 77 лет, сообщило издание «Петроград» со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

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"Царьград" уточнил, что Бобрышев руководил войсками Ленинградского военного округа с 1997 по 2005 год. После ухода в отставку он занимался общественной деятельностью. В Смольном заявили, что генерал был уважаемым человеком в ВС России. По данным ведомства, он приложил много усилий для повышения боеготовности российском армии.