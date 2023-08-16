16 августа 2023, 09:03
Командир самолета скончался во время полета из США в Чили
Пилот Latam Airlines умер из-за ухудшения состояния после вылета из США в Чили
Самолет южноамериканской авиакомпании Latam Airlines, направлявшийся из США в Чили, совершил экстренную посадку в Панаме из-за ухудшегося самочувствия одного из пилотов. После оказанной помощи он умер. Об этом сообщила радиостанция Bio-bio со ссылкой на авиаперевозчика.
Борт 505, выполнявший рейс Майами — Сантьяго, изменил маршрут, чтобы сесть в аэропорту Токумен в Панаме. Причиной такого решения стала необходимость оказания неотложной помощи одному из трех членов командного состава.
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«Были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия для спасения жизни пилота <…>, однако пилот умер», — уточнили в заявлении.
Представители авиакомпании не раскрыли точных причин ухудшения самочувствия летчика, проработавшего в Latam 25 лет.
Ранее военный истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с членами экипажа. Самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета.
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