Происшествия 16 августа 2023, 09:03 Командир самолета скончался во время полета из США в Чили Пилот Latam Airlines умер из-за ухудшения состояния после вылета из США в Чили pxhere.com

Читать 360tv в

Самолет южноамериканской авиакомпании Latam Airlines, направлявшийся из США в Чили, совершил экстренную посадку в Панаме из-за ухудшегося самочувствия одного из пилотов. После оказанной помощи он умер. Об этом сообщила радиостанция Bio-bio со ссылкой на авиаперевозчика.

Борт 505, выполнявший рейс Майами — Сантьяго, изменил маршрут, чтобы сесть в аэропорту Токумен в Панаме. Причиной такого решения стала необходимость оказания неотложной помощи одному из трех членов командного состава.

Реклама

«Были предприняты все необходимые по протоколу безопасности действия для спасения жизни пилота <…>, однако пилот умер», — уточнили в заявлении.

Представители авиакомпании не раскрыли точных причин ухудшения самочувствия летчика, проработавшего в Latam 25 лет.

Ранее военный истребитель F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с членами экипажа. Самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета.