24 марта 2020, 11:01
Командир самолета эвакуировался через окно из-за пассажира с коронавирусом в Индии
У пассажира индийского самолета заподозрили заражение коронавирусом. После посадки всех эвакуировали через аварийный выход, но командир экипажа решил спастись через окно. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на The Week.
Во время полета по маршруту Пуна — Дели в авиалайнере распространился слух о носителе коронавируса на борту. Пассажиры начали паниковать и ограничивать контакты. После приземления их выпустили через аварийный выход и отправили на сдачу анализов.
Экипаж судна и его командир эвакуировались из самолета при помощи раздвижного окна у кабины пилотов.
Позже выяснилось, что результаты всех тестов — отрицательные. Самолет прошел дезинфекцию.