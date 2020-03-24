Командир самолета эвакуировался через окно из-за пассажира с коронавирусом в Индии

Во время полета по маршруту Пуна — Дели в авиалайнере распространился слух о носителе коронавируса на борту. Пассажиры начали паниковать и ограничивать контакты. После приземления их выпустили через аварийный выход и отправили на сдачу анализов.

Экипаж судна и его командир эвакуировались из самолета при помощи раздвижного окна у кабины пилотов.

Позже выяснилось, что результаты всех тестов — отрицательные. Самолет прошел дезинфекцию.