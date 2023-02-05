Происшествия 05 февраля 2023, 12:25 Командир пожарной части погиб при тушении пожара в Подмосковье СК Подмосковья начал проверку после гибели пожарного при пожаре в деревне Ашукино

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Командир отделения пожарной части «Мособлпожспаса» погиб при тушении частного дома в деревне Ашукино в Московской области. Следственный комитет по региону начал проверку по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, во время тушения на пожарного обрушилась горящая конструкция. Также пострадал командир караула другой пожарной части, попытавшийся помочь коллеге выбраться из-под завала. Мужчина получил травмы.

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«Собственник дома остался жив, с ним работают следователи. По его словам, пожар начался в пристройке, от которой огонь перекинулся на мансарду основного здания», — отметили в СК.

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Проверку начал следственный отдел по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что на погибшего спасателя обвалилась кирпичная стена. Бросившийся ему на помощь коллега получил перелом ноги.

Пожар начался около часа ночи 5 февраля, спасатели прибыли на тушение по поступившему вызову.