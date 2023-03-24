Происшествия 24 марта 2023, 23:52 Командир базы Черноморского флота подтвердил потерю корабля «Саратов» в ходе боевых действий Капитан Феликс Меньков подтвердил потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий на Украине Unsplash

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Командующий Крымской военно-морской базой Черноморского флота РФ Феликс Меньков заявил, что в 2022 году в ходе боевых действий был потерян большой десантный корабль «Саратов». Об этом он рассказал во время мероприятия по открытию памятной доски погибшим в ходе спецоперации морякам в Севастополе, заявил ForPost.

«Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК „Саратов“», — пояснил контр-адмирал российского флота.

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В пылу сражения были также потеряны личные составы суден «Цезарь Куников», «Новочеркасск» и самого «Саратова», добавил капитан.

Меньков подчеркнул, что открытая мемориальная табличка будет служить напоминанием будущим поколениям о великих подвигах севастопольских десантников.

Ранее губернатор Севастополя рассказал о профилактических работах для противоподводно-диверсионного обеспечения. Бойцы ВСУ не раз пытались наносить удары по городу при помощи беспилотников. Последнюю атаку удалось успешно отразить.