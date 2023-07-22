Происшествия 22 июля 2023, 17:29 Команда по велоспорту попала в ДТП с лесовозом в Челябинской области Шесть человек из свердловской команды по велоспорту пострадали в ДТП с лесовозом

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В Челябинской области шесть членов свердловской команды по велоспорту пострадали в ДТП с лесовозом и Toyota. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.

Авария произошла 22 июля на 13-м километре автодороги Кыштым — Большие Егусты. Водитель грузовика «Урал» находился на небезопасной дистанции с попутно двигавшимся УАЗом. Из-за этого машины врезались в стоящую на обочине Toyota. В результате легковой автомобиль сбил несколько рядом стоящих людей.

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При этом у водителя лесовоза не было тахографа и нужной категории водительских прав.

«Пострадали шесть человек, находившиеся на обочине дороги. Это члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер», — указали в сообщении.

В Минздраве Челябинской области указали, что из шести пострадавших трое — дети. В городскую больницу Кыштыма госпитализировали трех человек с травмами разной степени тяжести.

«Один пострадавший ребенок был эвакуирован на вертолете медицины катастроф в Челябинскую областную детскую клиническую больницу», — уточнили в Минздраве.

ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Урванском районе Кабардино-Балкарии, пострадали 15 человек. Для ликвидации последствий и деблокировки привлекли 11 человек и три единицы техники.