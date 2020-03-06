Ком волос в три килограмма достали из желудка подростка в Индии

Шивани назначили операцию из-за слишком низкого веса. К подростковому возрасту девушке удалось набрать лишь 29 килограммов, что сильно отставало от нормы.

Выяснилось, что с детства пострадавшая ела свои волосы. За несколько лет они скопились в желудке и собрались в трихобезоар, то есть своеобразный ком. Вес инородного тела составил три килограмма.

Теперь врачи назначили девушке подходящее лечение. К тому же ей предстоит забыть об опасной привычке.