14 февраля 2020, 12:35
Кольцо за 6,4 миллиона рублей украли у москвича
Мужчина из Москвы пожаловался в полицию на пропажу ювелирного изделия. По его словам, стоимость украденного у него кольца составляет 6,4 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦВД по ЦАО столичного ГУ МВД.
Потерпевший обратился в отдел полиции по Тверскому району.
«Шестого февраля он передал гражданину кольцо марки Van Cleef & Arpels примерной стоимостью 6,4 миллиона рублей с целью реализации», — пояснили в пресс-службе.
По информации «Русской планеты», сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи.