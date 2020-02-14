Кольцо за 6,4 миллиона рублей украли у москвича

Потерпевший обратился в отдел полиции по Тверскому району.

«Шестого февраля он передал гражданину кольцо марки Van Cleef & Arpels примерной стоимостью 6,4 миллиона рублей с целью реализации», — пояснили в пресс-службе.

По информации «Русской планеты», сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи.