Колтовой мог выжить, если бы не уводил самолет от жилых домов

Телеведущий Александр Колтовой, который разбился в самолете в Подмосковье, мог бы выжить. Он погиб, потому что до последнего пытался увести воздушное судно от жилых домов.

Об этом kp.ru рассказал общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко. Он отметил, что самолет во время посадки приземлился носом в землю именно из-за этого маневра ведущего.

«Если бы он шел прямо, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но, возможно, убить людей», — отметил он.

Кондратенко уточнил, что Александр Колтовой начал поворачивать самолет в небе на 80-90 градусов. Из-за этого судно потеряло скорость — это создало большие риски для экипажа.

«Это риск. И пилот об этом знал. Поэтому как летчик я могу сказать, что погибший пилот совершил Поступок», — заключил собеседник издания.

Свидетель крушения Сергей Выжутович рассказал «360», что Колтовой поступил, как герой. До самого последнего момента он старался увести самолет подальше от дороги, жилых домов и линии электропередач, хотя сделать это было очень трудно — горящее судно уже теряло управление.

Самолет, которым управлял Александр Колтовой, потерпел крушение недалеко от подмосковного Томилино. Расследованием случившегося займется Межгосударственный авиационный комитет. URA.RU отметило, что ведомство уже сформировал специальную комиссию, которая будет выяснять причины происшедшего.

В Следственном комитете уже назвали основные версии крушения. Daily Storm отметил, что в качестве приоритетных причин следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна и ошибку пилотирования.