Колония в Нижегородской области загорелась

Пожар произошел в Нижегородской области. Там загорелась колония. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Пожар произошел утром в четверг, 30 декабря. Огонь охватил территорию площадью 100 квадратных метров. Он образовался в одноэтажном деревянном свинарнике, который находится на территории колонии № 14 в поселке Сухобезводное городского округа Семеновский. Информации о пострадавших не поступало, сообщило ИА НСН.