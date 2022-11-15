Эксклюзив 15 ноября 2022, 08:25 Коломенский проезд в Москве перекрыли из-за столкновения Mazda и автобуса Три человека пострадали в ДТП с Mazda и автобусом на Коломенском проезде в Москве Телеканал "360"

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На юге Москвы рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Mazda. Пострадали три человека, в том числе пассажир маршрутки. Источник сообщил «360», что после аварии дорогу полностью перекрыли.

Экстренные службы вызвали около семи часов утра на Коломенский проезд в сторону Нахимовского проспекта. Там произошло боковое столкновение рейсового автобуса и автомобиля Mazda. Сначала помощь медиков понадобилась двоим — водителю легковушки и пассажиру автобуса. Однако потом стало плохо и водителю маршрутки.

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Сейчас на месте работают скорая помощь и полиция. Причину и другие обстоятельства аварии уточнят специалисты.

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Дорогу на месте ДТП полностью перекрыли. По данным сервиса «Яндекс Пробки», заторы появились не только на самом Коломенском проезде, но и на соседних дорогах, в том числе, проспекте Андропова и Варшавском шоссе. На месте аварии движение замедлилось в обе стороны.