07 октября 2021, 19:08
Коллекционные монеты и антиквариат украли из квартиры в Петербурге
Злоумышленник похитил из квартиры на Московском проспекте коллекцию монет и антиквариат на сумму 1,7 миллиона рублей
Полиция задержала подозреваемого в крупной краже, произошедшей в Санкт-Петербурге весной этого года. Об этом написала газета «Петербургский дневник».
Злоумышленник пробрался в квартиру во время отсутствия хозяина и вынес из нее коллекцию монет, антикварные вещи и одежду. Сумму ущерба оценили в 1,7 миллиона рублей.
Полиция задержала подозреваемого 6 октября. Расследование продолжается.