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    07 октября 2021, 19:08

    Коллекционные монеты и антиквариат украли из квартиры в Петербурге

    Злоумышленник похитил из квартиры на Московском проспекте коллекцию монет и антиквариат на сумму 1,7 миллиона рублей

    Полина Гребенщикова

    Полиция задержала подозреваемого в крупной краже, произошедшей в Санкт-Петербурге весной этого года. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

    Злоумышленник пробрался в квартиру во время отсутствия хозяина и вынес из нее коллекцию монет, антикварные вещи и одежду. Сумму ущерба оценили в 1,7 миллиона рублей.

    Полиция задержала подозреваемого 6 октября. Расследование продолжается.