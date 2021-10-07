Коллекционные монеты и антиквариат украли из квартиры в Петербурге

Полиция задержала подозреваемого в крупной краже, произошедшей в Санкт-Петербурге весной этого года. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Злоумышленник пробрался в квартиру во время отсутствия хозяина и вынес из нее коллекцию монет, антикварные вещи и одежду. Сумму ущерба оценили в 1,7 миллиона рублей. Полиция задержала подозреваемого 6 октября. Расследование продолжается.