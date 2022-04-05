Коллекционер и советник гендиректора Эрмитажа Марк Башмаков скончался

Советник генерального директора Эрмитажа, альпинист, коллекционер и ученый Марк Башмаков умер. Ему было 85 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на сообщение музея.

Башмаков умер 31 марта. Однако информация об его смерти появилась лишь сейчас. За свою жизнь ему удалось собрать огромную коллекцию литературы, иллюстрированную крупнейшими художниками XX века. Среди них были книги, иллюстрации к которым создавали Пабло Пикассо и Сальвадор Дали.

Также Башмаков являлся автором нескольких учебников, математиком и членом Российской академии образования, передала «Газета.ru».