18 марта 2020, 13:15
Коллекторов оштрафовали на 200 тысяч за частые звонки
Коллекторское агентство обвинили в излишней назойливости из-за частых звонков женщине из Новокузнецка. Кузбасский суд обязал сотрудников выплатить 200 тысяч рублей. Об этом сообщил «Кузпресс».
По информации «Русской планеты», коллекторы регулярно просили потерпевшую вернуть долг, поэтому она решила обратиться к судебным приставам. Женщина уточнила, что ее сын своевременно не оплатил долг по договору займа.
Работники организации по возврату просроченной задолженности звонили ей несколько раз в сутки, не называли свое имя и наименование кредитора.
Судья признал вину компании и назначил штраф в 200 тысяч рублей. Выяснилось, что агентство уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия.
Коллекторскую фирму убрали из реестра юридических лиц.