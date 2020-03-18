Коллекторов оштрафовали на 200 тысяч за частые звонки

По информации «Русской планеты», коллекторы регулярно просили потерпевшую вернуть долг, поэтому она решила обратиться к судебным приставам. Женщина уточнила, что ее сын своевременно не оплатил долг по договору займа.

Работники организации по возврату просроченной задолженности звонили ей несколько раз в сутки, не называли свое имя и наименование кредитора.

Судья признал вину компании и назначил штраф в 200 тысяч рублей. Выяснилось, что агентство уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия.

Коллекторскую фирму убрали из реестра юридических лиц.