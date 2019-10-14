Погибший во время аварии мэр хакасского Абакана Николай Булакин был талантливым руководителем и настоящим «отцом города». Так о главе столицы республики отозвались его бывшие коллеги.

«Это трагедия. Пока это даже в голове не укладывается, потому что человек, можно сказать, был отцом города. Все те позитивные перемены, которые в Абакане произошли за последние почти четверть века, — это заслуга мэра и его команды», — поделилась с «360» уполномоченный по правам ребенка в Республике Хакасия Ирина Ауль.

По словам экс-главы Хакасии Виктора Зимина, он долгое время работал вместе с Булакиным.

«Я с ним проработал 11 лет вместе, по партии гораздо дольше еще. Талантливый руководитель, высокообразованный, кандидат наук и кандидат в мастера спорта по плаванию. Много чего можно о нем сказать», — сказал Зимин «360».

Он подчеркнул, что мэр относился к своему городу «как к ребенку» и заботился о местных жителях. В свою очередь уровень доверия населения был порядка 70%, что является очень высоким показателем.

«Для меня это личная трагедия, правда. Семью знаю, супругу и девочек его знаю. Вот так вот. <…> Жалко, очень жалко», — отметил бывший губернатор.

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Воспоминаниями о погибшем поделился с «360» и бывший сенатор от Республики Хакасия Евгений Серебренников.

«Достаточно долго проработал в Хакасии и впрямую сталкивался с работой этого замечательного, удивительного человека, поэтому искренне выражаю соболезнования родным, близким и всем жителям Хакасии», — сказал бывший сенатор.

Он добавил, что Булакин работал серьезно и был одним из немногих руководителей, которые много лет проработали во главе региона, несмотря на существующие проблемы.

«Тем не менее люди голосовали за мэра и это была самая высокая оценка его деятельности, поэтому с сожалением узнаю о такой трагической новости. Еще раз соболезнования всей республике», — подчеркнул Серебренников.

Николай Булакин погиб 14 октября во время ДТП. Авария произошла в районе Минусинска Красноярского края. Автомобиль мэра вылетел с трассы, в результате чего водитель получил серьезные травмы и скончался на месте.