Эксклюзив 17 июля 2023, 11:29 Коллега рассказала о погибшей на Крымском мосту женщине Коллега погибшей на Крымском мосту женщины: она у нас была доброй и жизнерадостной РИА «Новости»

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Женщина, погибшая при ЧП на Крымском мосту, работала в управлении образования администрации Новооскольского городского округа Белгородской области. Коллектив в курсе произошедшего, все скорбят и выражают соболезнования из-за случившегося, рассказала в беседе с «360» одна из ее коллег.

«Весь коллектив переживает, все соболезнуют, все расстроены. Она у нас была веселой, доброй, жизнерадостной», — поделились в управлении.

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Собеседница «360» уточнила, что семья поехала в Крым в отпуск. Куда именно они направлялись, женщина сказать затруднилась. По ее словам, у супружеской пары была только одна дочь.

Сейчас девочка находится в реанимации, ее жизни, по последним данным, ничего не угрожает, она может дышать самостоятельно и находится в сознании.

По факту гибели мужчины и женщины возбудили дело о теракте. В СК уточнили, что за произошедшим стоят спецслужбы Украины. В рамках расследования проведут необходимые экспертизы.