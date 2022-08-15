Коллега погибшей в страшном ДТП в Нижнем Тагиле рассказал подробности аварии

Журналисты Life выяснили подробности страшной аварии, которая произошла накануне в Нижнем Тагиле. Одной из жертв ДТП стала 45-летняя фельдшер Ирина.

Как рассказал SHOT, карета скорой помощи направлялась на вызов, когда в нее на высокой скорости влетел Hyundai Accent с 16-летним подростком за рулем. Молодой человек и трое его пассажиров погибли, также скончалась сотрудница скорой помощи.

По словам коллеги Ирины, она проработала на скорой около 16 лет. Не раз получала благодарности от пациентов за хорошую работу.

«Они только выехали, прошло буквально несколько секунд, и раздался сильный хлопок, взвыла сирена. Мы, все, кто был на станции, сначала не поняли, что произошло, а потом кто-то закричал, что наши в аварию попали. Мы все рванули туда, на перекресток. Когда я прибежал, Ирину уже начали реанимировать, Николай, водитель, был в сознании, но в шоке. Машина виновника уже начала гореть. Как из горящей машины коллеги вытащили двух подростков, я не видел, был занят помощью своим», — отметил коллега.

Известно, что у Ирины остались муж, взрослые дети и новорожденный внук.