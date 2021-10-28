28 октября 2021, 21:08
Коляску с ребенком придавило строительным ограждением на московской улице
Прокуратура Москвы: на улице Молодцова на коляску с ребенком упали строительные ограждения
На северо-востоке Москвы на коляску с 11-месячным ребенком, упали строительные ограждения. Мальчика пришлось госпитализировать, сообщила столичная прокуратура в Telegram.
Ограждения установили вокруг строящегося дома на улице Молодцова, уточнили в надзорном органе.
По факту случившегося начата прокурорская проверка.