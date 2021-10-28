Коляску с ребенком придавило строительным ограждением на московской улице

На северо-востоке Москвы на коляску с 11-месячным ребенком, упали строительные ограждения. Мальчика пришлось госпитализировать, сообщила столичная прокуратура в Telegram.

Ограждения установили вокруг строящегося дома на улице Молодцова, уточнили в надзорном органе.

По факту случившегося начата прокурорская проверка.