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    28 октября 2021, 21:08

    Коляску с ребенком придавило строительным ограждением на московской улице

    Прокуратура Москвы: на улице Молодцова на коляску с ребенком упали строительные ограждения

    Александра Ломейко

    На северо-востоке Москвы на коляску с 11-месячным ребенком, упали строительные ограждения. Мальчика пришлось госпитализировать, сообщила столичная прокуратура в Telegram.

    Коляску с ребенком придавило строительным ограждением на московской улице

    Ограждения установили вокруг строящегося дома на улице Молодцова, уточнили в надзорном органе.

    По факту случившегося начата прокурорская проверка.