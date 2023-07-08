Эксклюзив 08 июля 2023, 12:01 Коляска с младенцем перевернулась в автобусе в Новой Москве Источник «360»: в Новой Москве ребенок выпал из коляски из-за резкого торможения автобуса РИА «Новости»

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В Новой Москве мальчик 11 месяцев получил травму головы в автобусе. Коляска с ребенком перевернулась, когда водитель общественного транспорта резко затормозил. Об этом «360» сообщил источник.

«ЧП произошло в Новой Москве, на Центральной улице поселка Рассудова, утром в субботу. Когда автобус резко затормозил, коляска с 11-месячным малышом перевернулась, ребенок выпал и ударился головой», — пояснил собеседник «360».

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У мальчика диагностировали травму головы, его доставили в больницу.