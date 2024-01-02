02 января 2024, 03:34
Количество жертв землетрясений в Японии увеличилось до шести
Число погибших в результате нескольких землетрясений и цунами в японской префектуре Исикава увеличилось до шести. Такие данные опубликовало местное информационное агентство Kyodo со ссылкой на медиков.
Японский телеканал NHK сообщил о госпитализации 36 пострадавших от стихии. Однако точные данные по погибшим и раненным еще анализируются.
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В городе Вадзима землетрясение разрушило 50 домов — в них находились люди. Позже в этом же населенном пункте неподалеку от популярной туристической улицы случился пожар.
В префектуре Тояма пострадали минимум 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии, в Ниигате — количество пострадавших достигло 20, в префектуре Фукуи травмы получили шесть человек.
Землетрясение в Японии произошло в понедельник, 1 января. Было несколько толчков, и они спровоцировали цунами, которое сносило крыши домов, автомобили, корабли. Многие дома остались без электроэнергии.
Это землетрясение оказалось самым сильным в Японии с 1885 года. Впервые толчки более 7 баллов сейсмологи зафиксировали в 2018 году, сообщил сайт RT.
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