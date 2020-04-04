Количество жертв обрушения дома в Орехово-Зуеве выросло до трех

Сотрудники МЧС достали тело женщины из-под завалов обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в Орехово-Зуеве. Первыми местонахождение погибшей обнаружили собаки кинологической службы. Жительница дома погибла под бетонной плитой.

Источник фото: телеканал «360»



Рядом с погибшей женщиной спасатели нашли выжившего кота. Он сильно пострадал и сейчас его отдали на лечение ветеринарам.

Как рассказал «360» первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, который работает на месте событий, это вторая жертва обрушения.

«Первые прибывшие подразделения, спасли четыре человека из обрушившегося здания. Из них один человек скончался в больнице. Мы только что извлекли тело женщины. Мы знаем, где еще один человек есть. Все работы сосредоточены именно на этом».

В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что третий погибший — мужчина.

Александр Чуприян заявил, что спасатели намерены работать до тех пор, пока не зачистят все подъезды и квартиры, пострадавшие от обрушения.

«Достаточно много квартир находятся в удовлетворительном состоянии находятся. Мы провели людей в неразрушенные квартиры. чтобы можно взять было вещи и лекарства», — рассказал он.

Также представитель МЧС заявил, что сразу после разбора завало дом проверят комплексом «Струна». Это система датчиков, которые показывают устойчивость поврежденных конструкций. Таким образом будет понятно, есть ли риск для жителей и дальше жить в этом доме.

Александр Чуприян отметил, что найти людей под завалами помогли кинологические собаки. По его словам, они реагируют и на живых, и на мертвых. Но в этот раз они сразу показали, что под завалами выживших не было.

Спасатели расчистили завалы до третьего этажа. Осталось разобрать обрушения на втором этаже. Это всего одна квартира. Остальные перекрытия выдержали. После поисковые работы будут завершены.

Взрыв бытового газа обрушил квартиры с третьего по пятый этаж во втором подъезде жилого дома в Орехово-Зуеве. Полностью разрушены оказались четыре квартиры, еще четыре серьезно повреждены. Пострадали девять человек.

В городской округ приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он встретился с жителями пострадавшего дома и пообещал, что никто без крыши над головой не останется. Он предложил жителям встретиться в школе через несколько часов.

После этого он поехал в больницу, куда увезли пострадавших. Уже в лечебной учреждении глава региона распорядился отправить трех пациентов в Московский областной научно-исследовательский клинический институт.

На второй встрече с жителями пострадавшего дома Андрей Воробьев распорядился обеспечить всех пострадавших горячим питанием и всем, что им необходимо. Около дома выставят бойцов Росгвардии, которые не пропустят внутрь мародеров. Сегодня жители дома останутся ночевать в гостиницах и пансионатах.

Губернатор заявил, что решение о восстановлении дома примут по итогам экспертизы. Если дом восстановить не удастся, то все жители получат компенсации. Сейчас на месте работает оперативный штаб. Туда можно обратиться по всем вопросам по телефону: 8 (496) 412−14−37.

Подмосковные следователи по факту обрушения подъезда дома завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент следователи проводят выемку документов в управляющей компании, которая занималась обслуживанием дома.