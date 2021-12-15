Количество пожаров увеличилось в Татарстане

В текущем году в Татарстане увеличилось число возгораний и погибших из-за пожаров. Об этом сообщил заместитель главного госинспектора Татарстана Максим Трущин.

Сайт inkazan.ru написал, за год возникло 5904 возгораний. Во время пожаров погибли 164 человека — на 15 больше, чем в прошлом году. Число людей, получивших травмы, составило 197. Согласно словам Трущина, в текущем году при пожаре погибли 6 детей, 32 ребенка получили травмы.

Последний пожар был зафиксирован 12 декабря в Ленино-Кокушкино. Травмы при пожаре получил семилетний ребенок, находившийся дома вместе с отцом. Пожарным удалось спасти мальчика, но в настоящее время его состояние оценивается как крайне тяжелое.