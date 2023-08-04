04 августа 2023, 17:46
Количество пострадавших при взрыве газа в Канске выросло до 13
Красноярский Минздрав сообщил о 13 пострадавших при взрыве газа в доме Канска
Медицинская помощь понадобилась 13 жителям Канска после взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава Красноярского края сообщил ТАСС.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть два подростка. После оказания медицинской помощи на месте их отпустили. Госпитализация потребовалась только семи жителям.
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Мэр Канска Андрей Берсенев в своем Telegram-канале сообщил, что всех пострадавших доставили в Канскую районную больницу. Лечение людей взял под контроль главный врач медицинского учреждения.
Он добавил, что вопрос с расселением жильцов пострадавших квартиры решили. На месте происшествия продолжают дежурить сотрудники экстренных служб и правоохранительных ведомств.
«Владельцам квартир в соседних с пострадавшим подъездах разрешили вернуться домой», — добавил Берсенев.
Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме Канска во время проведения работ по замене трубопровода. По данным МЧС, несущие стены дома повреждений не получили, но взрывная волна повредила межкомнатные перегородки и двери, а также выбила окна в квартирах. Из дома эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей.
Следователи завели уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью людей.
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