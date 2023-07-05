Происшествия 05 июля 2023, 18:13 Количество пострадавших при обстреле Макеевки увеличилось до 68 Представительство ДНР в СЦКК: число пострадавших при обстреле Макеевки выросло до 68 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число мирных жителей, пострадавших при обстреле Макеевки Вооруженными силами Украины, выросло до 68. Об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей», — уточнили в представительстве.

Реклама

При атаке украинских боевиков пострадали девочки 2020 и 2009 годов рождения, а также мальчик, родившийся в 2016 году. Во время обстрела погиб мужчина 1961 года рождения.

В СЦКК добавили, что повреждения получило более 55 зданий. Среди них оказались девять учреждений здравоохранения, школа, детский сад, продовольственный магазин, а также 42 частных и многоквартирных жилых дома.

Вечером 4 июля Макеевка пережила одну из сильнейших атак ВСУ. Ранее поступала информация о 41 пострадавшем.

Глава городской администрации Владислав Ключаров сообщил, что в основном люди получили легкие ранения из-за стекла. Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела в течение недели.