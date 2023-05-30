Происшествия 30 мая 2023, 19:08 Количество пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 18 Министр спорта Аракелян: при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 18 человек Freepik

Читать 360tv в

При обрушении зрительских трибун в Ростове-на-Дону пострадали 18 человек и еще один погиб, рассказал журналистам министр физкультуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян, осмотрев место происшествия. Его процитировал ТАСС.

«Пострадали восемь взрослых, одна женщина, к сожалению погибла. Остальные все госпитализированы: одна в тяжелом состоянии, остальные все в состоянии средней тяжести», — пояснил Аракелян.

Реклама

Он добавил, что также в больнице находятся 10 детей, из которых один в тяжелом состоянии. Состояние остальных медики оценили как среднетяжелое. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Трибуны перевернулись из-за сильного ветра. По данным ТАСС, это произошло во время детско-юношеского турнира, шел матч за третье место. Начался дождь, и некоторые участники укрывались на трибунах от непогоды.

Вначале сообщалось о 10 пострадавших и одной жертве. Затем губернатор Василий Голубев информировал о 15 раненых, писали «Известия».