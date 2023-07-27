Происшествия 27 июля 2023, 14:14 Количество пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае выросло до девяти МЧС Алтая: 6 человек погибли и 9 пострадали при крушении вертолета Ми-8 Пресс-служба МЧС

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В результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае пострадали девять человек. Один из пассажиров не получил травм. Уточненную информацию озвучил временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Республике Алтай Евгений Хорошилов.

Он подтвердил появившиеся ранее данные о шести погибших. Изначально экстренные службы сообщали, что пострадали семь человек.

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Спасатели получили сведения о происшествии в 15:05 по местному времени. Известно, что на борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Двух тяжело раненых в больницу доставила авиация.

Последствия случившегося ликвидировали 27 человек и 10 спецмашин.

Вертолет Ми-8 загорелся, заходя на посадку. Он задел провода и ударился хвостом о столб уже почти у самой земли. Момент крушения сняли на видео. В СМИ появились списки пассажиров (без уточнения, кто погиб и кто пострадал), однако позже оказалось, что в них есть ошибки.