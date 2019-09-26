Количество пострадавших после жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56

Количество пострадавших при жесткой посадке Boeing 767-300 в Барнауле выросло до 56. Одной из пострадавших понадобилась госпитализация.

«Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице», — сказали ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

По словам собеседницы агентства, остальные пострадавшие после осмотра медиками отправились домой.

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Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавший из вьетнамского города Камрань в Барнаул, совершил жесткую посадку вечером 25 сентября. Причиной жесткой посадки стало возгорание стойки шасси. Задымление было ликвидировано, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Всего на борту лайнера находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. После происшествия следователи и прокуроры начали проверку.

Из-за жесткой посадки вылет из Барнаула в Камрань был задержан на семь часов. Отправления ждали 336 человек. Они вылетели утром 26 сентября резервным бортом.