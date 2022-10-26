Количество пострадавших от залива квартир увеличилось в России | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 17:32 Количество пострадавших от залива квартир увеличилось в России

Читать 360tv в

Россияне стали чаще заливать квартиры соседей. Количество обращений к страховщикам выросло на 14% и составило восемь тысяч. К такому выводу пришли аналитики «СберСтрахования». Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на «Циан».

Если вашу квартиру затопили, то необходимо как можно скорее выключить электричество с помощью электрощита. После этого стоит оповестить соседей сверху о случившемся, а затем зафиксировать последствия затопления на фото и видео.

Реклама

При свидетелях нужно составить акт о затоплении, а после вызвать на дом специалиста, который сможет оценить ущерб. Сделать это можно в том случае, если жилье застраховано.

Реклама