Количество пострадавших от взрыва газа в Новой Москве уточнили

При взрыве газа в Новой Москве пострадали три человека, сообщил «360» источник в экстренных службах. Детей среди получивших травмы нет.

При устранении последствий взрыва помощь пожарных не потребовалась.

В МЧС сообщали, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия. По поступившей к ним информации, взрыв спровоцировал возгорание. Также изначально речь шла о четырех пострадавших.

По предварительным данным, причиной взрыва стала заправка баллона во время установки газгольдера.