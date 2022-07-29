29 июля 2022, 19:54
Количество пострадавших от взрыва газа в Новой Москве уточнили
Источник «360»: взорвавшийся баллон газа в СНТ «Карачаевец» нанес травмы трем людям
При взрыве газа в Новой Москве пострадали три человека, сообщил «360» источник в экстренных службах. Детей среди получивших травмы нет.
При устранении последствий взрыва помощь пожарных не потребовалась.
В МЧС сообщали, что сотрудники ведомства выехали на место происшествия. По поступившей к ним информации, взрыв спровоцировал возгорание. Также изначально речь шла о четырех пострадавших.
По предварительным данным, причиной взрыва стала заправка баллона во время установки газгольдера.