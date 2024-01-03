Происшествия 03 января 2024, 04:30 Количество погибших в Японии от землетрясений увеличилось до 62 Власти Японии сообщили о 62 жертвах землетрясений Unsplash

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Число погибших из-за землетрясений в Японии выросло до 62. Такие данные предоставило местное издание Asahi.

Более 100 человек получили различные травмы. Жители префектуры Исикава пострадали от стихии больше всего. Этот регион был в центре нескольких землетрясений. Подземные толчки уничтожили более 200 жилых домов и 100 строений, а в 33 тысячах домов нет электричества.

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Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей. Им помогают экстренные службы и даже военные. Оперативные службы вывезли около 63 тысяч жителей Исикавы и ближайших к ней префектур.

С понедельника в Японии произошло более 300 толчков разной силы. Началось все с двух сильных землетрясений магнитудами 5,7 и 7,4. Толчки почувствовали жители Осаки, Киото и Токио, сообщил сайт Piter TV

Другое землетрясение произошло в США — прямо в центре Нью-Йорка, на острове Рузвельт. Его магнитуда составила 1,7. В то же время полиция города получила обращения о нескольких взрывах и тряске. В некоторых домах начались проблемы с электричеством.