Происшествия 27 февраля 2024, 09:29 Количество погибших в ДТП с бетонными плитами в Приморье увеличилось Число погибших при падении плит с фуры на машины в Приморье увеличилось до двух РИА «Новости»

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Число погибших после падения плиты на встречные машины с фуры в Приморье возросло до двух. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на представителя региональной прокуратуры.

Утром 27 февраля в районе 91-го километра автодороги Осиновка — Рудная Пристань с большегруза Scania упали железобетонные плиты, что спровоцировало ДТП с участием трех автомобилей — Niva, Toyota Alion, Honda Shattle.

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В результате аварии 39-летний мужчина погиб на месте, а три человека с различными степенями тяжести попали в КГБУЗ «Арсеньевская городская больница». Однако одна из пострадавших скончалась в медучреждении.

Ранее автобус врезался в двигавшийся впереди трактор «Кировец» на трассе в Пермском крае. Предварительно, 53-летний водитель автобуса не держал безопасную дистанцию. Пострадали два человека.