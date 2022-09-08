Количество погибших в авариях детей возросло на треть в Нижегородской области | 360°

Происшествия 08 сентября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Количество погибших в авариях детей возросло на треть в Нижегородской области

Читать 360tv в

В Нижегородской области число детей, жизнь которых унесли смертельные аварии, выросло с восьми в прошлом году до 11 в нынешнем. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.

Всего за первые восемь месяцев года в области зафиксировано 384 ДТП с участием детей. Это почти на пять процентов больше, чем в прошлом году.

Реклама

Отмечается, что в каждом третьем случае виноваты сами дети. В этом году таких случаев было 125. При этом они закончились гибелью семерых детей и травмированием 119.

Реклама

В 152 ДТП дети были ранены, находясь в салоне автомобиля. Трое детей получили в них смертельные травмы. А 148 несовершеннолетних пострадало, будучи пешеходами. Четыре таких случая закончились смертельными исходами. В ДТП с 57 несовершеннолетними велосипедистами погибло трое из них.

0 0 0 0 0 0