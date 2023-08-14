Происшествия 14 августа 2023, 22:46 Количество погибших при взрыве в Махачкале достигло восьми — СМИ Mash: восемь человек стали жертвами взрыва в Махачкале Телеканал «360»

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Количество погибших при взрыве в Махачкале увеличилось до восьми. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Огонь от заправки перекинулся на ближайшие дома. Жители экстренно эвакуируются», — уточнили в сообщении

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Сильный взрыв произошел в автосервисе в районе торгового центра «Глобус». По данным Telegram-канала Shot, после ЧП ранения получили более 10 человек.

Взрыв раздался из-за газового баллона. Ранее сообщалось о трех погибших. Глава Дагестана Сергей Меликов пояснил, что сейчас уточняется количество пострадавших. Также он взял ситуацию под личный контроль.

В беседе с «360» очевидец сообщил, что после взрыва сильно затряслись окна. На месте происшествия уже находятся представители местной власти.