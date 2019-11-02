Количество погибших при взрыве на танкере в Находке увеличилось до 3 человек

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта подтвердили гибель третьего члена экипажа танкера «Залив Америка», на борту которого прогремел взрыв. ЧП случилось в порту Находки.

«Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Росморречфлота. Тело третьего погибшего сейчас ищут спасатели — погода в районе происшествия позволяет проводить поисковые работы.

Разлива нефти при взрыве на танкере в Находке не произошло Подробнее

Хлопок на танкере «Залив Америка» произошел 2 ноября в 08:00 по местному времени (01:00 по Москве) В результате происшествия, по последним данным, погибли три человека. Информации о точной причине взрыва пока нет. Всего на борту судна в момент взрыва находились девять человек.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщили, что угрозы затопления судна нет. Также известно, что в результате взрыва нефтепродукты в море не попали. На данный момент экологической угрозы нет.

СК возбудил дело по части третьей статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».