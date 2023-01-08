Происшествия 08 января 2023, 14:34 Количество погибших при пожаре в кафе в Югре увечилось до двух СК по ХМАО сообщил о двух погибших при пожаре в кафе в Нягани Пресс-служба Следственного комитета

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Два работника кафе в Нягани погибли во время пожара, который начался ночью в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Следователи по факту смерти двух человек завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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«После ликвидации огня в мансарде кафе обнаружили тела двух работников 1982 и 1988 годов рождения. Назначены судебные экспертизы», — уточнили в ведомстве.

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Согласно информации областного МЧС, возгорание в кафе «Двойная радость» по улице Сибирской в Нягани, началось около 02:16 по местному времени. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что второй этаж здания уже охватил огонь, было плотное задымление.

Пожар распространился на площади 432 квадратных метра. Два человека эвакуировались из кафе самостоятельно.

Региональная прокуратура начала проверку, правоохранители дадут оценку исполнению ответственными лицами требований пожарной безопасности.