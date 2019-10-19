Количество погибших при обрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 10 человек

Утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технического водоема. Происшествие случилось на территории золотодобывающего прииска недалеко от поселка Щетинкино. В результате ЧП погибли 10 человек. 15 человек пропали без вести.

Как рассказали «360» в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, спасательная группировка на месте аварии сейчас усиливается.

«В Курагинский район из соседнего региона — республики Хакасия — уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту для оказания помощи, так как они находятся к месту обрушения дамбы ближе, чем наши спасатели. В спасательной операции участвуют 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. На данный момент известно о 10 погибших и 15 пропавших», — сообщили в ведомстве.

К спасательной операции готова подключиться аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России

После прорыва дамбы вода хлынула к месту, где живут рабочие золотодобывающей артели, и смыла несколько балков с людьми.

ЧП произошло в районе 02:00 по Московскому времени.