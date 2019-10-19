Количество погибших при обрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 10 человек
Как рассказали «360» в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, спасательная группировка на месте аварии сейчас усиливается.
«В Курагинский район из соседнего региона — республики Хакасия — уже вылетел вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями на борту для оказания помощи, так как они находятся к месту обрушения дамбы ближе, чем наши спасатели. В спасательной операции участвуют 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию. На данный момент известно о 10 погибших и 15 пропавших», — сообщили в ведомстве.
К спасательной операции готова подключиться аэромобильная группировка Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России
После прорыва дамбы вода хлынула к месту, где живут рабочие золотодобывающей артели, и смыла несколько балков с людьми.
ЧП произошло в районе 02:00 по Московскому времени.