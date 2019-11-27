Количество погибших после землетрясения в Албании увеличилось до 23
Число жертв землетрясения в Албании выросло до 23 человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Faktor.
Число жертв от землетрясения в Албании возросло до 20Подробнее
Согласно последней информации около 659 человек пострадали в результате землетрясения в Албании.
В настоящее время специалисты проводят работу на месте инцидента. Люди до сих пор могут оставаться под завалами.
В ночь на вторник 26 ноября в Албании случилось землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился между столицей Тираной и вторым по величине городом Дурресом.