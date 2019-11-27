  • Количество погибших после землетрясения в Албании увеличилось до 23

    27 ноября 2019, 11:27

    Ольга Ситникова

    Число жертв землетрясения в Албании выросло до 23 человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Faktor.

    Число жертв от землетрясения в Албании возросло до 20

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    Согласно последней информации около 659 человек пострадали в результате землетрясения в Албании.

    В настоящее время специалисты проводят работу на месте инцидента. Люди до сих пор могут оставаться под завалами.

    В ночь на вторник 26 ноября в Албании случилось землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр находился между столицей Тираной и вторым по величине городом Дурресом.