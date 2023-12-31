Важное 31 декабря 2023, 00:20 Число погибших от ударов ВСУ увеличилось до 20 человек МЧС РФ: жертвами обстрела Белгорода со стороны ВСУ стали 20 человек РИА «Новости»

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МЧС России уточнило информацию о погибших в результате удара ВСУ по Белгороду. Жертвами удара стали 20 человек. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«По уточненной информации, в Белгороде количество погибших увеличилось до 20 человек», — сообщили в ведомстве.

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Ранее МЧС сообщило о 18-ти погибших.

ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами, а также чешскими ракетами. Большинство из них сбили системы ПВО. По городу попали несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет. Преступление не останется без ответа, заверили в Минобороны РФ. Однако целями России остаются исключительно военные объекты и связанная с ними инфраструктура.