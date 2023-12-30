Важное 30 декабря 2023, 22:42 Количество погибших от обстрела в Белгороде увеличилось до 18 человек МЧС РФ: количество погибших от обстрела в Белгороде увеличилось до 18 человек РИА «Новости»

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Число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до 18 человек, пострадали 111 белгородцев. Данные уточнило МЧС России в Telegram-канале.

«В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей», — говорится в официальном канале МЧС РФ.

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Днем 30 декабря украинские боевики обстреляли Белгород. Сирена воздушной тревоги заработала около 15:00 и гудела около часа. Губернатор Вячеслав Гладков призвал белгородцев переместиться в укрытия.

Спасатели оперативно потушили пожары, начавшиеся после обстрела ВСУ. В службу спасения поступили данные о 10 пожарах.

Минобороны назвало удары по Белгороду «неизбирательными», ВСУ использовали две ракеты «Ольха» с запрещенными кассетным вооружением и чешские реактивные снаряды РСЗО Vampire. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО.