Происшествия 15 августа 2023, 06:02 Количество погибших на АЗС в Махачкале достигло почти 30 человек Число жертв взрыва в Махачкале увеличилось до 27, скончались еще двое РИА «Новости»

Читать 360tv в

При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек. Представитель Центра медицины катастроф Дагестана подтвердил «Интерфаксу» гибель еще двоих.

«Еще двое пострадавших скончались», — сказали в учреждении.

Реклама

Двумя часами ранее в медучреждении сообщали о 25 жертвах взрыва на АЗС в Махачкале, в том числе трех детях. Теперь число погибших увеличилось до 27. Пострадали 66 человек. Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что 10 из них в тяжелом состоянии.

Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сначала на станции техобслуживания автомобилей произошел пожар, затем взрыв. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что сдетонировали емкости АЗС, стоящей напротив. Открытый огонь на месте ЧП потушили.