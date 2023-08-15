15 августа 2023, 06:02
Количество погибших на АЗС в Махачкале достигло почти 30 человек
Число жертв взрыва в Махачкале увеличилось до 27, скончались еще двое
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек. Представитель Центра медицины катастроф Дагестана подтвердил «Интерфаксу» гибель еще двоих.
«Еще двое пострадавших скончались», — сказали в учреждении.
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Двумя часами ранее в медучреждении сообщали о 25 жертвах взрыва на АЗС в Махачкале, в том числе трех детях. Теперь число погибших увеличилось до 27. Пострадали 66 человек. Замминистра здравоохранения Виктор Фисенко сообщил, что 10 из них в тяжелом состоянии.
Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Сначала на станции техобслуживания автомобилей произошел пожар, затем взрыв. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что сдетонировали емкости АЗС, стоящей напротив. Открытый огонь на месте ЧП потушили.
Дагестан
Взрывы
Взрыв в Махачкале 14 августа
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