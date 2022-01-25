Количество ДТП за последние сутки подсчитали в Петербурге и Ленинградской области

За последние сутки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области случилось около 400 аварий, из которых 312 отмечено в Северной столице, и еще 72 — на дорогах в Ленобласти. Об этом написали «Невские новости».

По данным Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в семи авариях в Санкт-Петербурге пострадали люди. В Ленобласти травмы в ДТП получили пять человек.

В ведомстве уточнили, что за последние 24 часа смертельных столкновений в данном регионе зафиксировано не было.