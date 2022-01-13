Количество ДТП во время новогодних праздников подсчитали в Петербурге

За первые 10 дней 2022 года в Санкт-Петербурге случилось 2 911 аварий. В результате происшествий пострадали более полусотни человек. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу.

«С 1 по 10 января 2022 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 2 911 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и 57 получили ранения», — говорится в сообщении ведомства.

В прошлом году в Северной столице причиной частных ДТП становились неубранные скользкие дороги. Во время зимних каникул также работали коммунальные службы, однако автомобилисты не перестали попадать в аварии.