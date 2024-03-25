Происшествия 25 марта 2024, 17:00 Количество ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде увеличилось на 22%

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В Нижнем Новгороде с начала года на 22% увеличилось количество аварий с пешеходами по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по Нижегородской области.

В полиции рассказали, что в авариях в первые два месяца 2024 года пострадали 18 детей. Всего получили различные травмы 101 человек, еще двое — погибли.

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Еще 11 человек пострадали в марте. Пять из них оказались детьми. В полиции отметили, что многие пострадавшие сами нарушили ПДД.

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