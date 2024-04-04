Происшествия 04 апреля 2024, 14:57 Количество ДТП с мотоциклами выросло в Казани в два раза

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В Казани в два раз выросло число ДТП с мотоциклами в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сайту inkazan.ru рассказал начальник городской Госавтоинспекции Эльнар Садриев.

Он отметил, что в прошлом году в авариях с участием мотоциклов погибли четыре человека. Садриев связал рост ДТП с грубыми нарушениями ПДД. Кроме того, в прошлом году из-за погоды сезон длился дольше обычного, с апреля по октябрь.

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Наконец, большинство мотоциклистов не соблюдают скоростной режим, чем провоцируют аварии.

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