Происшествия 06 июля 2023, 19:21 Количество аварий с участием электросамокатов увеличилось в России

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Количество ДТП с участием электросамокатов в России выросло почти на 60%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова главы ГИБДД РФ Михаила Черникова.

«В этом году в России число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности увеличилось более чем на 56%», — передали его слова в ходе пресс-конференции «Новые Известия».

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Ранее автомобиль сбил жительницу Казани, которая ехала на электросамокате. Девушка переезжала пешеходный переход.