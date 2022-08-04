Количество аварий с электросамокатами возросло в 2,7 раза в России

За полгода в России количество ДТП с участием электросамокатов увечилось в 2,7 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Научный центр безопасности дорожного движения МВД.

По данным информагентства, зафиксировано 370 аварий, в результате которых погибли шестеро человек, 382 получили травмы. Больше всего ДТП зарегистрировано в Москве (94), Санкт-Петербурге (57) и Краснодарском крае (26).